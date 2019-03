"Sí, obvio, tengo una vocación. Me dicen que no me meta, que es un quilombo. Cuando hacés una tortilla algún huevo se te va a romper, no es fácil. La gente ve todo desde la comodidad", agregó Tinelli.

Además, el oriundo de Bolívar evaluó: "Macri y Cristina son dos caras de la misma moneda. Los dos tienen picado el boleto. Nos van a llevar a elegir entre ellos. Yo hablo con muchos actores, no creo que este país tiene que salir con una persona. Debe haber un consenso general de todos".

Respecto del Gobierno de Macri, afirmó: "Yo te acompaño en el medio del mar, en un barco, con olas de 4 metros, decime a qué puerto le vamos a apuntar, sos vos el que comanda, decime vos. Cuando ves todas las cosas que pasan... No hace falta ir a barrios humildes, la clase media está mal. ¿Cómo te financiás? ¿Cómo van a hacer? Esto quiero saber, cuál es el plan".

