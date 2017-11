"Tinelli se come todas las manos de Macri"

A la hora de analizar el conflicto que tiene Tinelli con el Grupo Indalo -le deben más de 10 millones de dólares-, Rial fue categórico: “Va a ser muy difícil para él, porque tiene de culo a los empresarios, de culo a la AFA, de culo al Gobierno. Cuando te subís al ring podés tener una buena mano, pero lo más probable es que te caguen a palos”.

Explayándose y siendo mucho más crítico agregó: “Lo que le falta a Tinelli es eso, ver que hay una salida. Lo cagaron a palos en la AFA, se come todas las manos de Macri, que no le perdona que haya querido ser gobernador de Scioli, y el cierre de campaña. Hubo dos hechos: uno cuando fueron los tres y fue el único que tuvo acceso al guión para arreglarlo y el otro cuando no iba a ir ningún político y fue Scioli. No podés ir a competir con el poder político y el poder del fútbol, yo creo que quiso abarcar demasiado”.

Hace poco Mario Pergolini estuvo picante contra el conductor de Showmatch al manifestar que “hoy es un tipo que les habla a mujeres mayores de 55 años”. Al respecto, el chimentero fue otra vez contundente y afirmó: “Se van a terminar Tinelli, Pergolini, todos. Somos viejos tratando de adaptarnos a esto, y todavía no hay una generación que nos venga a reemplazar. Los medios están migrando hacia lo digital. Un día Mancera se retiró, la tele va a seguir igual sin todos nosotros”.

Asimismo, el conductor de Intrusos halagó la personalidad de Tinelli: “Me gusta Tinelli, los programas de él no me gustan, pero él me gusta, tiene un humor parecido al mío, hay algo que nos une que tiene que ver con los orígenes, me gusta él”, reveló Rial.

Para Rial , Clarín es eterno

Al referirse puntualmente al Grupo Clarín, el periodista aseguró que “los presidentes pasan, Clarín queda”. “Todos los gobiernos se tientan al principio con que les están haciendo el amor con amor, y los están violando. Clarín es eterno”, dijo Rial.

No se guardó nada y definió a Mirtha de forma muy dura

Después de referirse a los medios y a Tinelli, Rial tuvo fuertes palabras para Mirtha Legrand, pero destacó que es una “profesional del carajo”. “Mirtha podría ejercer algo similar a una monarquía porque tiene descendencia. Podría ser reina tranquilamente”, comenzó diciendo Rial sobre la Chiqui.

Consultado por Novaresio acerca de la cuota de maldad que había que tener para triunfar en el medio, se despachó con todo: “Mirtha tiene toda la maldad que te imagines. Y no digo con esto que sea mala persona. Sabe ejercer la maldad desde esa pregunta que hace en nombre de ‘la gente dice’ o ‘me llegó este mensaje’. Y eso es lo que me gusta de Mirtha como entrevistadora. Por eso me hubiese gustado verla con Cristina”.

Luego la comparó con Susana: “El otro día tuvo a la mujer de Boudou e hizo todo lo posible por destruir la nota. Porque es vaga, no lee, no le importa. En cambio Mirtha se prepara, te googlea, se levanta a las 4 de la mañana para saber todo sobre el entrevistado. Es una profesional del carajo y un ejemplo. Pero tiene toda la cuota de maldad que le falta a Susana”, concluyó.