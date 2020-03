Marcela Tauro comentó con indignación: “Él es un comunicador, ¿está bien que viaje a Esquel? No lo sé”. A lo que Débora D´Amato agregó: “Están pidiendo a toda la gente que se quede en la casa”.

Por su parte, Guido Záffora expresó: “Pero todavía no es la cuarentena, por ahí elige irse a su casa de allá. Cada uno elige qué hacer”. Y Tauro, más enojada, le respondió: “¿Qué está pidiendo el gobierno? Que no se vayan de vacaciones, no son vacaciones”.

Intrusos | ¿Tinelli se va a Esquel a hacer la cuarentena?

D´Amato también confrontó a Záffora: “Vos acabas de criticar a la gente que está tomando mate en los bosques de Palermo y Marcelo Hugo puede hacer lo que se le canta. Dejate de hinchar”.

Tauro insistió con su argumento y agregó: “¿Qué están diciendo desde el gobierno desde hace dos días? No vayan de vacaciones, no vayan a Pinamar, no vayan a Monte Hermoso”.

Entonces, intervino Damián Rojo: “Si el gobierno te dice que tenés que quedarte en tu casa y vos tenés la chance de elegir entre dos o tres casas, ¿por qué está mal que elija la de Esquel, o el que tiene la de Pinamar que elija la de Pinamar?“. De inmediato, Débora le respondió: “Porque está acá y si te vas los diseminas”.

Por último, Marcela Tauro cuestionó con contundencia la decisión de Tinelli. “Chicos, no sabemos si estamos infectados o no. Me pongo en el lugar de la gente, ´flaco, me está tomando el pelo, yo no me puedo ir a mi casita de Santa Teresita y vos te tenés que ir a Esquel´. A mí que quiero ir a la costa me mandan a la policía, pero a Esquel puedo ir”, cerró.

En las redes sociales la gente expresó su bronca por el hecho.

Lisandro Bertero on Twitter Los kumpas amontonados en 11 y tinelli en un avion privado es el resumen perfecto del estado de situcion. — Lisandro Bertero (@lberteroorfebre) March 19, 2020

_MaRtA_61 on Twitter Alberto Fernández, #PandemiaDelCoronavirus "Hay que entender que no estamos dando 14 días de vacaciones"



Y Marcelo Tinelli hoy a las 14 horas en un vuelo privado partió a Esquel ...... de vacaciones.



No se, fijate: parece que "No Todos" #SomosResponsables pic.twitter.com/wkgeVaDEfT — _MaRtA_61 (@Marta0061) March 19, 2020

loderaulo on Twitter te das cuenta que los que mas hablan de comprometerse con el pueblo y los mas necesitados son los primeros que se rajan. CFK y Tinelli. Mamarrachos. — loderaulo (@loderaulo) March 19, 2020

Pedro Perer on Twitter Así huye tinelli!! Que las restricciones son para algunos nomas?? pic.twitter.com/NrLwoay8wW — Pedro Perer (@PedroPerer) March 19, 2020

Valeria Lewis on Twitter En tele están contando q Tinelli está saliendo a las 14 hs desde baires en un avión privado con rumbo a #Esquel lo van a dejar aterrizar??? O cerramos fronteras en forma selectiva? — Valeria Lewis (@valylewis) March 19, 2020

Pomelo on Twitter A los imbeciles que querian pasar 3l fin de semana largo en La Costa los reputearon y está bien.

Ahora el ladri de la Superliga Marcelo Tinelli viajo en avión particular junto a su familia a Esquel y....nada ?

Nos merecemos lo que tenemos...sin duda !!! — Pomelo (@Pomelo52217180) March 19, 2020

Alejando Pálpitos on Twitter A Tinelli, me lo hacía preocupado por la mesa del hambre y los wichis.

Pero no, se rajó a Esquel.

Crack de la sarasa y el relato..#QuedateencasaPelotudo pic.twitter.com/PtOzSyY6zn — Alejando Pálpitos (@Alechaschas) March 19, 2020

LEÉ MÁS

Por café, Lourdes Sánchez rompió el aislamiento y la criticaron

Tinelli: "Nadie garantiza que en abril se esté jugando"