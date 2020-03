Embed

La panelista de Los Ángeles de la Mañana contó que decidió salir de su hogar para ir a un shopping a abastecerse de café, mientras en el ciclo hacían un panorama general de la situación en el país por el temible virus. Rápidamente, en Twitter se hicieron eco de sus declaraciones y la cuestionaron al recordar que no hay que asistir a lugares de gran concurrencia porque se rompe el aislamiento.

Lejos de dejar pasar los cuestionamientos, la bailarina tomó la posta y se defendió. “Lo que conté no es ilegal, se lo digo a la gente que me critica. Todavía no se tomó una medida oficial para que se cierren los shoppings”, arrancó su defensa y siguió diciendo: “No había nadie. Además yo tengo todos los cuidados y tengo un nene de tres años. Fui y compré mi café porque desayuno café con leche. También dije que me daba vergüenza ir al shopping porque sentía que estaba haciendo algo que estaba mal. Pero en vez de estar criticando, preocúpense por hacer las cosas que hay que hacer en sus casas. Yo estoy tomando todos los recaudos".

Como si fuera poco, uno de los especialistas invitados, el doctor Diego Montes de Oca, se manifestó en contra de la decisión de Sánchez. "Lo que estamos pidiendo es que, a menos que no sea algo imprescindible, quédate en tu casa. Porque el virus se mueve con las personas. Lo del café no es un ejemplo, pero si todo el mundo sale a comprar café, el shopping estaría lleno de gente que comprar café. Ir al súper hoy es un necesidad por lo que sería ideal no aglomerarlos ni desabastecerlos. Si no es imprescindible, quedate en tu casa, por lo menos durante estas dos semanas. No va a pasar nada y eso es clave para que en esta etapa no nos pase lo que le pasa a Italia, que tomó medidas mucho más tarde y hoy está con 30 mil infectados y 2500 muertos".

El médico agregó que las personas de 30 a 60 años son las más propensas a contagiar el virus. "Los que tienen más riesgo son los adultos, pero la mayor cantidad de gente que se agarra coronavirus en forma leve tiene entre 30 y 60, por eso a todo el que nos mira y entra en ese rango, si no es imprescindible, no salgan de su casa. Los que contagian son la edad intermedia, entre 30 y 60 años, lo que no nos están dando bolilla".

Lourdes Sanchez no entendió que la cuarentena es para todos.



Esto debería ser penalizado. Ni siquiera es que salió a comprar un bien esencial. Y ni así se justifica #QuedateEnCasa hay que denunciar estas cosas@alferdez — Sol (@Sol18699013) March 18, 2020 Twitter">

Sandra on Twitter Lourdes Sanchez dijo que fue a comprar cápsulas de cafe xq no ouede desayunar otra cosa — Sandra (@Sandrairbg) March 18, 2020

Nefer Muñoz on Twitter Noooooo porque Lourdes Sánchez tiene que ir a comprar cafe, según ella la marca que consume solo en el shopping lo consigue y es con lo único que desayuna, jajaja jajaja, — Nefer Muñoz (@NeferMuoz9) March 18, 2020

pH menor a 7 on Twitter Lo de lourdes sanchez es un ejemplo del comportamiento de los famosos... primero se ufanan de la cantidad de seguidores que tienen, Despues venden productos, canjes, muestran sus vidas para que las personas paguen para verlos y despues cuando los critican te mandan a la... — pH menor a 7 (@evadelagon) March 18, 2020

#LauritalaMejor on Twitter Lourdes Sánchez todo x un café ♀️ — #LauritalaMejor (@Elba_mariii) March 18, 2020

mari on Twitter hablame de la cerrada de orto que le pego el doctor a lourdes sanchez!y encima contesta la soberbia!estamos de acuerdo que lourdes es la pachanita!sin cafe se muere,no le importa ni el hijo a la desgraciada! @LosAngeles_ok , @AngeldebritoOk @Karinaiavicoli — mari (@mari58933954) March 18, 2020

