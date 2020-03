"¿Nos sacamos fotos? Sí. Pero de ahí a "organizar una fiesta", "cerrar un lugar" o no sé cuantas mentiras más tengo que leer, no es cierto!", sentenció.

Tras leer agresivos mensajes en las redes, David continuó con su comunicado en la red: "No suelo desmentir las difamaciones, pero esta vez estamos en un momento tan delicado que lo amerita. No van a opacar las hermosas horas que viví en Santiago". "Eso si , me volví el domingo, en cuanto comenzaron las medidas más restrictivas, ya estamos en casa , yo me quedo en casa", postuló mencionando la consigna que se replica desde las redes sociales y los medios tradicionales de comunicación para crear consciencia e incentivar a las personas que no circulen con el fin de frenar la cadena de transmisión.

"Claro que me equivoqué. Pero no lo hice de manera intencional. Nadie sabía nada", sostuvo en otro posteo. "El domingo habló el presidente, hasta ese momento todavía iba a haber clases. NO HABÍA RESTRICCIÓN , NO CERRÉ NINGÚN LUGAR (estaba abierto al publico) NO ÉRAMOS 100", subrayó.

Pame on Twitter Claro que me equivoqué. Pero no lo hice de manera intencional. Nadie sabía nada. El domingo habló el presidente, hasta ese momento todavía iba a haber clases. NO HABÍA RESTRICCIÓN , NO CERRÉ NINGÚN LUGAR (estaba abierto al publico) NO ÉRAMOS 100 — Pame (@PamelaDav) March 18, 2020

Luego, en diálogo con el portal Ciudad.com, Davir, recalcó: "Fiesta no hubo, fuimos a una parrilla y había personas que cantaban en vivo. Las mesas estaban llenas porque el lugar estaba abierto y aún no estaba la restricción (de cuarentena que anunció el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el domingo). En ese momento no me di cuenta de la peligrosidad, no estaba prohibido y la gente fue muy amable… No me arrepiento de haber viajado, necesitaba ver a mi familia. Nunca salgo a aclarar nada, pero en este momento, hacer una nota así, mentirosa, es un shock".

"Yo (ahora) estoy cumpliendo el aislamiento. Estoy guardada en Mendoza con Feli, Lola y Daniel y no recibimos gente. Imagino que de a poquito empezaremos a ver quién realmente está haciendo el aislamiento y quién se está manejando con la misma responsabilidad. Yo estoy aislada y ese sábado no había ninguna restricción. Las medidas del Presidente fueron tomadas el domingo. Pero no entiendo la parte de la mentira. No había una fiesta, en nuestra mesa habían 20 personas. No eran 100 como dijeron. Cada vez que leo mentiras sobre mí, me duele la panza. Esta mentira la aclaro porque se dice en un momento muy delicado", manifestó.

Consultada sobre Yanina Latorre, quien se hizo eco de la noticia y lanzó un picante tuit, tratándola de irresponsable, expresó: "No tengo nada que aclarar sobre Yanina".

