Tinelli ya tiene casi definido el jurado del "Bailando"

Primero, el empresario y duelo de la productora Laflia aseguró que “serán 4 o 5” las personas que integrarán el jurado. A modo de primicia, el Cabezón reveló sus preferidas: “Me encantaría que estén Florencia Peña y Laura Fernández’’. Dos que están confirmados son Marcelo Polino y Ángel de Brito.

Sobre la disputa que mantiene con Moria Casan, quien le apuntó feo al conductor y a la producción, Tinelli expresó: “Me encantaría charlar con Moria. Bueno, escuché que ella había dicho últimamente que no iba a estar. Me gustaría primero algún día hablar personalmente con ella, pero no tenemos confirmación hasta acá”. Por último, se refirió a Nicole Neumann. “Es una posibilidad, también. Cuando ha estado ha sido una mina divertida, que entra en el juego de lo que es el certamen”, opinó Tinelli.