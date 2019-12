Tras emitir su voto, MT recalcó que el pedido más reiterado por el hincha es el estadio en Boedo, y coincidió: "La cancha es lo más importante. El hincha se comprometió, compró metros cuadrados, quiere la cancha. Hoy somos dueños de las tierras y ahora nos queda hacer la cancha. Tenemos que buscar la Ley de Rezonificación y después trabajar en un gran proyecto, un gran concurso de ideas, una gran licitación internacional y necesitamos la cancha en Avenida La Plata. Ojalá sea lo más rápído posible".

El candidato a presidente se metió en el fútbol y destacó un par de puntos importantes pensando en el futuro del club. Sobre Monarriz, contó que "hablamos con Matías y Diego de las ideas que tenemos como club en caso de continuar. Yo quiero que nosotros marquemos un poco el camino, respetando al técnico", y amplió: "Creo que San Lorenzo tiene un plantel de figuras importantes y es muy importante también la participación de los juveniles. San Lorenzo es líder hace muchos años en todo lo que es juveniles e infantiles y ese trabajo se tiene que ver reflejado en la primera".

Pensando en refuerzos, Tinelli confesó a Mundo Azulgrana que "con Ortigoza espero juntarme esta semana. Las declaraciones de Néstor movieron el mundo de San Lorenzo. Mi hijo me llamó y me dijo ‘me imagino que lo vas a traer’. Quiero sentarme con él y ver como está", y cerró aceptando posibles contactos con otro nombre pesado en el club: "Me enteré ayer por los medios que Nacho Piatti quiere quedarse en Argentina. A mí es un jugador que me interesa mucho, al club le interesa mucho. Yo recuerdo que él dijo que cuando vuelva al país iba a jugar en San Lorenzo. Y más allá de la relación personal que tengo, me gustaría charlar con él porque tengo ganas que se quede".

