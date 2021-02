Tipo desagrable: los vergonzosos tuits de un dirigente tras el suicidio del Morro

Luego de la trágica muerte del futbolista uruguayo Santiago Morro García, diferentes personajes del fútbol , instituciones y ex compañeros se manifestaron en redes sociales para despedirlo o dejarle un cariñoso mensaje hacía su persona. Lamentablemente no todos fueron buenos mensajes, el presidente del Paranaense de Brasil, Mário Petraglia, publicó unos repudiables tuits en los que se jacta de una mala contratación de su equipo, cuando el Morro llegó en 2011, luego los borró.

"Después de la venta de El Morro, recibiríamos + 1.0 millón, ¡sin talento, ni mercado! ¡La prensa amistosa de esa gestión nunca tocó este tema! ¡Nos cobran por contratar pequeñas cantidades que no funcionaron! Realmente sentimos el triste final de este chico que siempre fue problemático", prosiguió Petraglia.

image.png

Posteriormente, el dirigente decidió borrar los mensajes y explicó todo en un nuevo tuit: "Como la interpretación de mi texto no fue entendida, prefiero eliminar mis textos. Disculpas".

Hace un tiempo en Líbero, el Morro García recordó su paso por Paranaense: "La pasé mal en Brasil. Hasta pensé en dejar el fútbol. Un día llegó mi hermano y vio en mi casa cómo estaba viviendo. No prendía la luz de casa, estaba totalmente deprimido. No quería jugar al fútbol".

image.png

"Hubo muchas situaciones que me sobrepasaron, con cosas que yo no hice. El doping (dio positivo de cocaína) fue uno de los grandes motivos. Hubo un mal manejo que no me gustó. En Uruguay quedé como un drogadicto. Fui el primer caso en la historia del fútbol uruguayo, imaginate... Pero el que conoce la situación y estuvo involucrado, sabe lo que realmente pasó, y por ese lado me quedo tranquilo", agregó Santiago García en aquella ocasión (la entrevista fue realizada en 2018).