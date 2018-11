“La mayoría de mis hijos están allá. Están todos muy mal y tristes por la noticia, y yo tengo que estar con ellos. A mí la Armada Argentina nunca me llamó ni me informó nada. Lo que se me enteré por mis hijos y por las noticias”, cuestionó el hombre.

En la entrevista, Toconás contó que los familiares en varias oportunidades habían exigido que los trabajos de búsqueda se centraran en este lugar donde ayer se halló el submarino, pero que no habían sido escuchados.

“Hace un año exactamente que no sabemos nada, y todos los familiares pedíamos que pasen por este punto donde ahora lo encontraron. Tanto pedimos por ese lugar, y nunca nos daban la oportunidad de que busquen ahí. A último momento, cuando la empresa ya estaba por irse, surge esto. Esto te da mucha impotencia”, criticó el padre entre lágrimas.

Dijo que espera que una vez que se logre sacar la nave, se puedan realizar los peritajes correspondientes para saber qué pasó. “Espero que con los peritajes se resuelvan las causas del hundimiento. De ahí en más debería seguir la investigación. Quiero saber dónde está mi hijo”, reclamó.

Mario Armando Toconás tenía 36 años, era oriundo de Sierra Grande y es uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. En la nave cumplía funciones como Cabo Principal.