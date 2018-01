Todo queda en Avellaneda: Nery, del Rojo a Racing

Domínguez, de 27 años, llegará a la Academia a préstamo por un año proveniente del Querétaro, del fútbol de México, y con opción de compra. El futbolista surgido de Rosario Central, cuyo pase pertenece al conjunto mexicano, se sumó al equipo por pedido del entrenador Eduardo Coudet, tras la realización de los estudios médicos que se realizó en una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El volante central fue dirigido por el Chacho en el Canalla rosarino y tuvo un último paso por Independiente, institución que finalmente no hizo uso de la opción de pase luego de su participación en el equipo que obtuvo la pasada Copa Sudamericana.

Audio polémico

El jugador volverá a entrenar bajo las órdenes de un entrenador al que trató de traidor cuando se fue de Central. “El técnico me dijo que iba a pelear con los dirigentes para que me paguen lo que yo pedía. Me decía ‘yo voy a empujar contra la dirigencia’, pero de un día para el otro me soltó la mano. Me sentí un poco traicionado”, le dijo Domínguez al Negro Palma en un audio que se filtró tras la derrota de Central ante Boca en la final de la Copa Argentina de 2015.

En otro orden, el mediocampista Nicolás Oroz continuará su trayectoria en el O’Higgins de Chile, equipo conducido por el argentino Gabriel Milito.

Sigali es jugador de la Academia

El defensor de 31 años Leonardo Sigali es el tercer refuerzo de Racing. Llegó por 2 millones de dólares del Dinamo de Zagreb a pedido de Coudet.