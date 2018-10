Todos buscaban a una nena: estaba debajo de su cama

Según las primeras versiones, la familia estaba desesperada desde el miércoles a la tarde, cuando perdió de vista a la nena en el hogar familiar. Se trata de una propiedad grande, en la que conviven madre, padre, hijos y abuelos.

“No sé lo que pasó, no sé si estaba asustada. Yo no creo que haya estado ahí, porque nosotros revisamos todo. Ayer no estaba”, explicó el abuelo de la nena.

Según contó el señor, fue él quien la encontró: “Me fui al fondo, me tiré abajo de la cama para buscarla y estaba ahí. Me dijo que se quedó dormida”. La Policía informó que poco antes había realizado un rastrillaje en la zona.