Todos los detalles de la detención de Dani Alves, acusado de abusar de una mujer

Alves se encontraba con otro hombre y dos mujeres, las cuales se marcharon de inmediato. El brasileño nunca mencionó ser un ex Barcelona, sino que se presentó como "Dani" y bromeó con que jugaba a petanca (también conocido como bochas). Luego, el jugador "comenzó enseguida a tontear con las tres, pegándose mucho a ellas y tocándolas". "Después, se colocó detrás de la víctima y comenzó a decirle cosas que ella no entendió posiblemente porque eran en portugués. Fue entonces cuando supuestamente le agarró con fuerza la mano y Alves se la llevó a su pene, un gesto que repitió en dos ocasiones pese a la resistencia de ella" , señala el sitio mencionado anteriormente.

Acto seguido, el máximo ganador de la historia del fútbol tomó de la mano a la joven y la llevó hacia una puerta que la muchacha desconocía: se trataba de un cuarto de baño de servicio. Al encontrarse en esta situación, la mujer intentó escapar, pero el ex PSG y Juventus "cerró la puerta y se lo impidió".

“La víctima ha denunciado que Alves se sentó en el váter, le subió el vestido, le pidió que dijera que era su ‘putita’, la obligó a sentarse encima de él, la tiró al suelo, la obligó a hacerle una felación a la que ella se resistió activamente, la abofeteó, la levantó del suelo y la penetró hasta eyacular. Después, le dijo que esperara a salir a que lo hiciera él en primer lugar”, detalló El Periódico.

Toda la secuencia duró unos 47 segundos y no cuenta con registro de cintas de seguridad, ya que al tratarse de un baño, no se colocan cámaras. Tras la pesadilla vivida, la mujer le pidió a su amiga irse del lugar y rompió en llanto al llegar a la calle. En completo estado de shock, fue atendida por los empleados del recinto, quienes la condujeron a una sala privada en donde pudo comentar parte de lo que había pasado ante el responsable de la disco.

Minutos después de que la mujer saliera del establecimiento donde fue abusada, se subió a una ambulancia que la trasladó al Hospital Clínic. Allí se le realizaron estudios que la Justicia utilizará para constatar su versión de los hechos, aunque el portal español que levantó el caso adelantó que fuentes del centro médico le confirmaron que tenía lesiones “compatibles con el forcejeo”. 48 horas más tarde, la muchacha se dirigió hacia una comisaría para realizar la denuncia pertinente y entregó el informe médico, junto con la ropa que utilizó esa noche.

Dani Alves quedó detenido finalmente el pasado viernes por la mañana, después de que regresara a España desde México. Allí se le tomó declaración en calidad de investigado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona. El lateral derecho, quien disputó el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Brasil, acudió al recinto y salió arrestado en un coche algunas horas después. La patrulla lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de la capitál catalana, donde la jueza fijó la prisión al considerar que hay suficientes indicios de delito y/o que existe riesgo de fuga.

Ante este escenario, Pumas de la UNAM, club en el que hasta el momento se desempeñaba Alves, tomó la decisión de rescindirle el contrato. "De conformidad a la información relacionada con el jugador Dani Alves, respecto a la situación jurídica procesal en la que se encuentra, el Club Universidad Nacional ejecutará las acciones y sanciones conducentes, conforme se encuentran establecidas en el contrato laboral que se tiene celebrado con el deportista, así como en el Reglamento Interno de Trabajo. El Club informará a la brevedad lo que determinará sobre este caso", señalaron desde el club norteamericano en un comunicado oficial.

Por su parte, Joana Sanz, esposa del ídolo del Barça, compartió un desgarrador mensaje pidiendo "empatía" y "respeto" a los medios de comunicación a la hora de tratar el caso de su pareja. "Pido por favor a los medios de comunicación que están por fuera de mi casa, que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana, apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los únicos dos pilares de mi vida, tengan un poco de empatía en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno. Gracias", compartió en sus historias de Instagram.

Quien también se refirió al tema fue Xavi Hernández, ex compañero del brasileño en el conjunto blaugrana. "Como todo el mundo, estoy sorprendido, impactado. Un poco en estado de shock conociendo a Dani. Es lo primero que se me viene a la cabeza. Después, es un tema de la Justicia y dictará lo que sea, ahí no podemos entrar. En cuanto a Dani, me sabe muy mal por él. Estoy sorprendido por cómo es y cómo ha sido aquí con nosotros. No puedo decir nada más", declaró el entrenador culé en rueda de prensa.