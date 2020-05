Torneo Federal A: casi 450 jugadores quedarán sin trabajo

La temporada todavía no se dio por terminada en la tercera categoría del fútbol de ascenso, pero sin embargo no hay fechas previstas para que se reanude el campeonato o se definan los ascensos. En ese caso, los clubes podrían volver a acordar contratos con los jugadores, pero lo cierto es que no hay certezas de ningún tipo, ni siquiera cuando puede volver la competencia. Desde AFA estiman que se podrá jugar cuando llegue primavera, pero desde Nación, “antes de fin de mes”, dijo Matías Lammens, ministro de Deportes y Turismo.