Torres: "Quería que pase Central, va a estar bueno"

“Experiencia en clásicos tengo... En inferiores me tocó ganar y convertir goles clave, en reserva también tuve la suerte de marcarle a Central, pero en Primera sólo un antecedente y no fue el mejor porque perdimos, pero estuve cerca de hacer un gol. Para completar el álbum me faltaría ganar y hacer un gol, ojalá se dé en esta Copa”, se entusiasmó el ex Patagonia.

¿Se juega en Rosario?

Consultado sobre dónde le gustaría que se juegue el partido, el neuquino no dudó: “Donde puedan estar las dos hinchadas, es lo lindo del fútbol, del folclore”.

A propósito, la intendenta rosarina, Mónica Fein, pidió que el histórico cruce se juegue en Rosario y con las dos hinchadas, y aseguró que va a trabajar con los organismos de seguridad. La idea es determinar la localía de uno de los dos por sorteo ante escribano público y televisación del mismo. Parece lo más coherente antes que movilizar parcialidades rivales por las rutas.