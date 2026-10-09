Un pozo lleno de agua pone en peligro a los automovilistas en la Ruta 7

El hundimiento está en la mano que va de Centenario a Neuquén, a la altura del Parque Industrial. Tiene varios días y, la lluvia no deja ver la profundidad.

La lluvia de los últimos días volvió más peligrosa una situación que ya preocupa a quienes circulan por la Ruta 7 : un gran pozo sobre la calzada, en el tramo que conecta Centenario con Neuquén, a la altura del Parque Industrial , quedó cubierto de agua y se volvió difícil de distinguir para los automovilistas.

El hundimiento se encuentra en la mano que va desde Centenario hacia la capital neuquina, entre el último semáforo y la comisaría del Parque Industrial. Se trata de un sector transitado, especialmente por quienes retoman la marcha después de detenerse ante el semáforo y continúan su recorrido hacia Neuquén.

Según se pudo observar en el lugar, el pozo lleva un par de días y representa un riesgo para los conductores que pasan por allí. La acumulación de agua durante la mañana lluviosa impide calcular con claridad su profundidad y puede hacer que algunos automovilistas adviertan el desperfecto cuando ya están demasiado cerca.

Sebastián Fariña Petersen

El peligro aumenta en el momento en que los vehículos salen del semáforo y avanzan por ese tramo de la ruta. Ante un pozo de estas características, una maniobra brusca para esquivarlo puede generar situaciones de riesgo, sobre todo si circulan otros autos cerca o si la visibilidad está reducida por las condiciones climáticas.

Las imágenes registradas por el fotógrafo de LM Neuquén muestran el agua acumulada en el hundimiento y permiten dimensionar el problema en una jornada en la que la lluvia complicó las condiciones de circulación. Lo que a simple vista puede parecer un charco más sobre el asfalto esconde un desnivel que los conductores no siempre alcanzan a distinguir a tiempo.

Sebastián Fariña Petersen

La situación vuelve a poner el foco en el estado de la calzada de una vía clave para la conexión entre Centenario y Neuquén. La Ruta 7 concentra a diario el movimiento de trabajadores, vecinos y vehículos que se desplazan entre ambas localidades, por lo que los desperfectos sobre la cinta asfáltica requieren especial atención cuando afectan sectores de circulación intensa.

Sebastián Fariña Petersen

Mientras el pozo permanezca en esas condiciones, quienes transiten por la mano hacia Neuquén deberán extremar las precauciones, reducir la velocidad y evitar maniobras repentinas al aproximarse al sector. La presencia de agua puede ocultar tanto la profundidad como los bordes del hundimiento, lo que dificulta evaluar cómo atravesarlo de manera segura.

La reparación del tramo y la señalización preventiva son claves para advertir a los conductores sobre el peligro, especialmente durante los días de lluvia, cuando los pozos pueden quedar disimulados bajo el agua.