Tortas eróticas: la pastelería explícita solo para adultos

$2500 El valor aproximado que se pide por una torta erótica

Los precios dependen de la complejidad de la decoración. Hay tortas que son tan ricas como cualquier otra, pero con una gran peculiaridad: no dejan nada librado a la imaginación.

Se trata de diseños osados que se roban el protagonismo de la fiesta. Y que no son aptos para menores de edad.

Natalia Florin, dueña de Tortas Ilusión, aseguró que actualmente este tipo de productos no son de los más vendidos entre sus opciones. “El mercado de las tortas eróticas no lo veo muy activo. No sé si por falta de demanda o por falta de oferta. A veces la gente tiene miedo de ofender. O si en la reunión va a haber menores, eso limita la posibilidad de que te las encarguen”, sostuvo. Mencionó, además, que los pedidos más recurrentes son para despedidas de solteros o de casados (es decir, divorcios). Para inspirarse, al principio Natalia ojeó una revista Playboy. Y de allí surgieron ideas que luego fueron plasmadas en diferentes ingredientes.

A la hora de describir a sus clientes, no hay distinción de géneros. Tanto hombres como mujeres se acercaron a esta pastelera para hacer sus encargos. “Sin lugar a dudas son las mujeres las que más consumen nuestros productos, diría que representan el 90%”, estimó Donnangelo, al tiempo que añadió que “la mujer es más desinhibida”.

Para las bromas en las oficinas

Los catálogos tienen diseños masculinos y femeninos. Pero analizan las propuestas de cada cliente y cada pedido se puede personalizar, sobre todo en las tortas, donde la gente acude a dedicatorias o frases especiales. Muchas veces les encargan alguno de sus alimentos eróticos grupos de compañeros de trabajo que quieren sorprender a alguien en la oficina: “Ponen plata entre todos y le hacen un regalo. Es divertido, es disruptivo”, dijo Damián Donnangelo.