Tortoriello aseguró que no violó la cuarentena

El ex intendente Aníbal Tortoriello le restó importancia a la denuncia que el gremio CTA Autónoma va a formalizar hoy en la Fiscalía cipoleña. Desde el sindicato Afirman que el líder del PRO violó la cuarentena el 9 de julio pasado al participar de un banderazo.

“Todo esto tiene un trasfondo que desconozco y no tiene nada que ver con lo que pretenden denunciar. Participé de la caravana en mi auto particular acompañado por mi esposa con la cual convivo, y no es obligatorio utilizar el barbijo”, contó Tortoriello en diálogo con LM Cipolletti.