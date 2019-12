Tortoriello aseveró que su objetivo de ser un servidor público genuino lo cumplió al 100%, y todo el esfuerzo que le puso se tradujo en un resultado positivo. "Trabajé a destajo honrando el dinero público de la gente, que volvió en obras y servicios públicos. Me voy satisfecho con todo lo que hice, que es mucho, pero con ganas de haber hecho más cosas", aseveró.

Entre las obras, destacó la mega obra del pluvial sobre calle Perón, las dos etapas concluidas (resta la tercera) para evitar que la ciudad se vuelva a inundar; las casi 600 cuadras pavimentadas; la ampliación de un cementerio que heredó colapsado con 1600 nichos más; todo el equipamiento adquirido y los cien vehículos que compró el Municipio para fortalecer los servicios públicos. Desde camiones recolectores, máquinas viales y regadores, hasta camionetas y minibuses para el traslado del personal.

También recordó que al inicio de su gestión tenían un basural descontrolado, al que no se podía entrar por las gigantescas montañas de basura que obstaculizaban el paso de los camiones; y que de forma permanente se incendiaba, contaminando el ambiente: "Después de un año y medio pudimos hacer un saneamiento integral. Es la única ciudad de todo el Alto Valle con un relleno sanitario controlado. Salvo Neuquén, para el resto esto es un problema grave".

Mencionó como otro logro la construcción de la base nueva para Servicios Públicos en Parque Industrial, con una inversión de $50 millones. Sin embargo, reconoció: "Cuatro años para poner al día a la ciudad era poco, yo quería hacer el municipio nuevo; y seguir regularizando tomas".

--> Una situación sin resolver

En su gestión, Tortoriello comenzó con la expropiación de las cinco tomas más importantes, donde viven miles de vecinos en condiciones vulnerables. Aseguró que no se arrepiente de haber iniciado el proceso, aunque no haya sido posible acordar con los propietarios. “Agotamos el diálogo con cada propietario, con uno se llegó a un acuerdo y con el resto se hará el juicio y el depósito judicial. Ese es el proceso correcto. ¿Quién regulariza la tierra, quién se ocupa, si no lo hace el Estado? El Estado, en ese caso municipal, se tenía que hacer cargo.