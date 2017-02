Trabajadores de la yerba cortarán rutas a Cataratas

MISIONES

Productores yerbateros y tareferos continúan con las medidas de fuerza en Misiones y confirmaron que trasladarán sus reclamos a Iguazú durante el fin de semana largo: cortarán las rutas en el cruce Cataratas y en el puente internacional Tancredo Neves, que une la ciudad Foz do Iguaçu (Brasil) con Puerto Iguazú (Argentina).

Dirigentes de la zona norte de los productores confirmaron que se trasladaran este fin de semana largo a las Cataratas. Por su parte, el director suplente en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, Cristian Klingbeil, comentó que “siguen los cortes de rutas en la zona de Andresito, San Pedro, San Vicente y ahora en Campo Viera, en la rotonda de la Ruta Provincial N° 6 y Ruta Nacional N° 14”.

Por otra parte, indicó que “nosotros seguimos organizando el ‘yerbatazo’ a Buenos Aires porque el comunicado que emitió el INYM es una tomada de pelo, porque aconsejar o recomendar que dejen 20% en planta o recomendar que no planten es una tomada de pelo, hay que tomar medidas en serio”.

“Hay cooperativas que se funden, hay secaderos que se están fundiendo, los referentes de los productores estamos todos quebrados; lo mismo los empleados rurales. A mí me preocupa porque la calentura social está aumentando. Los tareferos quisieron tomar la municipalidad de Oberá e incluso apedrearon algunos autos, no aceptaron lo que les ofreció el ministro del Agro. Yo no sé dónde vamos a terminar”, dijo Klingbeil.