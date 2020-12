Trampa en MasterChef: Marengo lo hizo de nuevo y sus compañeros la mataron

Rocío Marengo hizo trampa y la castigaron - MasterChef Argentina 2020

Atenta a la confusa situación Vicky Xipolitakis expresó, “¡No vale tener las cosas anotadas!”, por su parte, Fede Bal también manifestó su indignación: “Rocío viene con un machete como si estuviésemos en una prueba de química. ¿Qué le pasa? No podés hacer trampa, una mujer grande… ¿O no?”.

“Estamos jugando, chicos, despiértense ustedes también y jueguen”, les dijo Marengo a sus compañeros. Luego, mirando a cámara, reconoció: “No sirvió mi estrategia. Parezco la tramposa que vino acá a robar, pero quise jugar. Me equivoqué…”.

Vicky le fue de frente a Rocío: "Las injusticias no van" - MasterChef Argentina 2020

Como castigo por haber hecho trampa, Del Moro le comunicó que tenía menos segundos para observar los ingredientes y anotarlos. Y, además, tenía prohibido anotar aquellos que le habían pasado de antemano. De todas formas, este “castigo” no pareciera haber sido suficiente para los demás participantes de Masterchef Celebrity. Principalmente para Vicky Xipolitakis, quien se mostró al borde de las lágrimas y explicó el motivo: “La injusticia a mí me angustia. No me gustó, perdón. Me muestro tal cual soy y me parece que las injusticias en la vida no van. Acá tenemos que ser todos iguales y apoyarnos entre los compañeros. Eso de hacer trampa es injusticia, y me angustia. No lo comparto”.

Sarcástica e irónica, Marengo le respondió a Xipolitakis, “Vicky se puso mal, mirá vos… Le pido mildis a Vicky. La verdad que no la quise angustiar” cerró la controvertida participante.