"No hemos cortado el servicio, porque día que no trabajamos, día que no cobramos. Algunos transportistas están ya en la quiebra, donde la Afip los está ahogando. Nos deben septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017", indicó en diálogo con LU5 la transportista Mónica Ferrucci.

Dijo que sienten que desde el CPE los ningunean porque le habían prometido solucionarlo pero que hasta la fecha sólo han obtenido ninguna respuesta favorable.

"La situación sigue igual, seguimos esperando respuestas. En hacienda nos dicen que el CPE gastó más de lo que le habían dado, desde el CPE dicen que hacienda no les dio todo el presupuesto", agregó.

