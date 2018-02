Según los datos oficiales, son alrededor de 100 empresas (de 13 distritos) a las que la provincia les debe unos 140 millones de pesos, desde julio del año pasado hasta diciembre, y en algunos casos, desde marzo.

Otro de los voceros del grupo explicó que la ministra de Educación, Cristina Storioni, les propuso pagarles hasta el mes de septiembre y el resto de la deuda negociarla con cada uno de los transportistas. "Esa propuesta no es acorde a nuestro pedido y a las necesidades de todos, y al día de hoy no tuvimos otra respuesta", relató.

El servicio que tiene que mantener el Estado está siendo bancado por nosotros

Los que actualmente están viviendo una situación más complicada son los transportista del interior, que se encuentran brindando servicio en el periodo escolar de septiembre-mayo. "Ya se les está haciendo difícil continuar con los servicios, porque algunos tienen empleados, a los que no les han pagado desde el año pasado", indicaron.

La única forma en la que darán por solucionado el conflicto será con una propuesta que les garantice el pago hasta diciembre. "Cualquier propuesta que se acerque a ese pedido, lo vamos a aceptar", dijeron.

Encadenados-en-el-CPE-(3) Por el momento, la ministra de educación no se acercó a hablar con ellos.

Sin embargo, también comentaron que pudieron comunicarse con el contador de la provincia y el mismo manifestó que no hay dinero para enfrentar esa deuda. "Nosotros no aceptamos esa respuesta porque trabajamos gracias a una autorización de presupuesto por parte de Educación. No estamos de acuerdo en que después de siete meses nos digan que no hay plata para pagar esos meses de trabajo", manifestaron.

"Estamos pasando momentos de angustia. Desde el lunes que dormimos y comemos acá. Nuestra familias están en casa también preocupadas. Es insostenible está situación", comentó angustiado otro miembro del grupo.

Por último, dejaron en claro que este conflicto pueda complicar el inicio de clases en las escuelas que hace el periodo marzo-diciembre.

¿Qué dijeron desde Provincia?

En tanto, Pablo Siedlecki, parte de la dirección provincial de administración del Consejo Provincial de Educación, habló con LM Neuquén y declaró que hoy mandó a efectuar un pago a la Tesorería General de la Provincia, correspondiente a los servicios brindados hasta septiembre.

"Estamos analizando la situación de todos los transportistas y he tenido que hacer un corte para efectuar el pago. A posteriori continuaré analizando caso por caso porque es mi responsabilidad como administrador de caudales públicos. Sería una irresponsabilidad de mi parte pagar algo sin saber debidamente si las contrataciones están bien, si las rutas están bien y por supuesto, si los reportes son los correctos", relató el funcionario, quien dejó en claro que él ingresó en el cargo hace sólo un mes y medio.

