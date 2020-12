Tras 1.000 días, Messi y Cristiano vuelven a enfrentarse: hora y TV

La última vez que se cruzaron en una cancha fue el 6 de mayo de 2018, en el clásico de La Liga entre Barcelona y Real Madrid que terminó empatado 2-2, en el estadio de los catalanes.

El portugués, máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa y flamante autor de 750 tantos durante su carrera, pasó a Juventus y el reencuentro con Messi se hizo esperar debido a que en el cruce de ida (el 28 de octubre pasado en Turín, con triunfo del Barsa por 2-0) no pudo estar por ser positivo de Covid-19.

Messi quedó catorce goles por debajo de CR7 en la tabla histórica de artilleros de la Liga de Campeones con 118 gritos contra los 132 del luso pero hasta la temporada 2014/15 estuvieron igualados en 77 cada uno.

Si se cuentan todos los goles en competencias de UEFA, la distancia entre el rosarino y el de Madeira es la misma ya que uno registra 121 y el otro 135, respectivamente.

RONALDO vs MESSI ALL 41 GOALS Against Each Other