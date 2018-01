Boudou salió a las 21:45 de la Superintendencia Federal ubicada en el cruce de Madariaga y General Paz, barrio porteño de Lugano, adonde había sido trasladado desde la cárcel de Ezeiza, en la que estuvo detenido durante 70 días.

Boudou salió en un automóvil conducido por su abogado, Eduardo Durañona, del cual descendió para hablar con los medios presentes, entre ellos Télam.

El ex vicepresidente afirmó que sufrió "un escarnio por formar parte de un gobierno nacional y popular".

"No quiero ocuparme de mí, sino de todos los compañeros inocentes que están sufriendo el escarnio de detenciones arbitrarias. Lo que está en juego es el país porque el Poder Judicial está haciendo un abuso", agregó.

El ex ministro de Economía durante el kirchnerismo afirmó: "Le mando un abrazo a todos los compañeros que me apoyaron, le agradezco a mi mujer que me esperó y valoro el trato profesional que me dio el Servicio Penitenciario en estos días. Formar parte de un proyecto popular durante doce años no es gratuito", dijo Boudou ante un grupo de personas que festejaban su liberación.

La Cámara Federal que decidió hoy la excarcelación de Boudou confirmó su procesamiento -sin prisión preventiva- en la causa por una rendición "trucha" de viáticos cuando era ministro de Economía.

Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento a Boudou y a otros dos acusados, pero revocaron la prisión preventiva que el juez federal Ariel Lijo había dictado al ex vicepresidente y ordenaron su liberación "inmediata", según el fallo.

Ambos camaristas estuvieron de acuerdo en excarcelar al ex vicepresidente, pero hubo disidencia sobre si se le debía aplicar una caución juratoria o una tobillera electrónica para su control.