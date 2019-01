camioneta-3.jpg

Así, con orden judicial dispuesta por el juez de turno, se allanó la vivienda donde se encontró el vehículo denunciado como sustraído, una Ford Duty modelo 2007, como así también droga, sin precisar la cantidad. Fuentes consultadas, confiaron que una persona quedó detenida en el marco de la investigación por el robo, aunque por el momento, no se puede acreditar que sea el ladrón.

Cabe recordar que el robo ocurrió el sábado, alrededor de las 7:30, sobre calle Chocón al 300. Marcos, el propietario, se encontró con el robo al despertar y gracias a que la verdulería frente a su vivienda cuenta con cámaras de seguridad, pudo observar cómo se habían llevado su camioneta.

"La busque por todos lados. Encontramos el camión, pero supuestamente no eran los que me habían robado la camioneta", había relatado Marcos a LM Neuquén, quien resaltó que, de acuerdo a lo que le contó un conocido, los delincuentes conocen los horarios de cambio de turno de los policías, por lo que saben los horarios en que no andan patrulleros en las calles.

Con respecto a la droga encontrada, se tuvo que convocar a personal del Departamento Antinarcóticos y se dio intervención al Juzgado Federal por infracción a la Ley 23737 sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.

LEÉ MÁS

Así se roban una camioneta estacionada en barrio Belgrano: la engancharon y se la llevaron