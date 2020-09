Tras el brote, Zapala restringe la circulación y refuerza los controles

Conferencia de Prensa - Comité de Emergencia Zapala El gobierno provincial anuncio que en esta ciudad se registra transmisiòn viral comunitaria de coronavirus. Qué significa que una localidad tenga “transmisión viral comunitaria”?Significa que no es posible vincular el origen de los casos entre sí, o entre conglomerados.Esto demuestra que hay personas que se contagiaron, que pueden haber tenido síntomas de COVID-19 o haber cursado la enfermedad de forma asintomática, y que a partir de ellos se originaron nuevos contagios. De esta forma, son varios grupos a la vez no vinculados, e incluso hay pacientes que no saben cómo o cuándo se contagiaron.IMPORTANTE: En el comunicado del Comite que se actualizarà esta noche, se daran a conocer las nueva medidas adoptadas para la ciudad.