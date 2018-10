Tras el escándalo, Juan Cruz Sanz habló de su duro presente

"Nosotros (por los periodistas que trabajan en la televisión) estamos inmersos en un microclima y cuando de repente te encontrás en esa situación, en donde no tenés para pagar la luz ni el alquiler y para comer te tienen que ayudar, vos decís 'qué terrible lo que vive el que no llega a fin de mes'", agregó.

"Me soltaron la mano", dijo de sus ex compañeros de Corta por Lozano.

Sanz dijo que está escribiendo una novela política, que espera poder terminar, y relató que fue eso lo que lo sacó adelante en el peor momento. "Me ayudaron colegas que me sorprendieron como vos, Susana (Roccasalvo), Beto Casella, y el Chato Prada. Pero estuve en el fondo del mar y salí y ese es el mensaje que me gusta dar. Aprendí de humildad, a pensar antes de hacer las cosas y apoyarme más en la familia", añadió.

Sin embargo, el periodista no se olvidó de sus ex compañeros de Cortá por Lozano. "Me soltaron la mano. Tan simple como eso y no hablo de la productora (Kuarzo), hablo del programa... no hubo un acto solidario que uno espera de un compañero. Hay amigos del campeón y del no campeón, amigos de barro y de fierro, gente que uno creía que iba a estar y no, y viceversa", dijo.

Repasando su momento más difícil, Sanz contó que lleno a "no tener para comer". "Cuando se te agotan las instancias se te agotan, en un momento pensé en comprarme un auto para trabajar en Uber", explicó.

"Esto para mí fue un golpe de suerte porque yo iba a 200 kilómetros por hora y uno no puede ir a esa velocidad. Esta posibilidad me transformó en otra persona", concluyó.

