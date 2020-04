Tras el paro parcial, choferes de colectivos acatan la conciliación

Por esta razón, el secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Santiago Morán, manifestó cierto disgusto con la empresa por la situación que generó la retención de tareas de los trabajadores nucleados en la UTA.

"Estamos sosteniendo el sistema, con mucho esfuerzo, ante una situación excepcional por la pandemia, y lo que pedimos es que la empresa haga lo mismo. El salario de los choferes está garantizado y, además, hicimos el esfuerzo de abonar también por adelantado los gastos de combustible para todo el mes. La municipalidad cumplió con todo, por eso es inentendible que no se haya liquidado la totalidad de los haberes a los choferes", dijo, al tiempo que dejó entrever que la situación generada tiene como trasfondo un reclamo nacional para que se amplíen los subsidios.

El funcionario recordó, además, que durante marzo Autobuses Neuquén recibió de parte de la ciudad 26 millones de pesos por la estructura de costos para el funcionamiento completo del sistema, que involucra a 110 colectivos, cuando en realidad desde mediados de marzo funcionan 30 unidades de Autobuses Neuquén y seis de Pehuenche por las restricciones de circulación que originan una baja demanda.

La otra fuente de ingresos que tienen ambas empresas es la liquidación, cada 48 horas, del sistema SUBE, que en las últimas semanas se vio claramente disminuido por la falta de pasajeros. De hecho, las unidades circulan con dos o tres personas, que en general son trabajadores que se desempeñan en los servicios esenciales, como salad, alimentación o seguridad.

Por otra parte, la Municipalidad ratificó que Autobuses Neuquén recibirá una multa por incumplimiento en la prestación del servicio que rondaría, según estimaciones, los 500 mil pesos.

"Por qué no tenemos la plata en nuestra cuenta es lo que no sabemos. La Municipalidad dio la cara, pero la empresa no. Trabajamos todo el mes pero no tenemos la totalidad de los sueldos depositados", explicó el delegado de la UTA en Autobuses Neuquén, Javier Carrillo.

La estructura de costos por la cual la empresa Autobuses Neuquén recibe fondos de parte del Municipio se compone de salarios del personal de choferes y mecánicos, combustible y mantenimiento de las unidades, según una banda de flotación establecida en el contrato.

Por estos conceptos, en enero el Municipio le giró a la empresa 20 millones de pesos. En febrero, esa suma ascendió a 22, en marzo a $26 millones y con el pago de ayer para el mes en curso se le abonaron $23,3 millones. Siempre se paga por adelantado.

De ese total, 30 corresponden a la empresa Autobuses Neuquén y seis a Pehuenche. En una situación normal, el sistema tiene 130 unidades.

