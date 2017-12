Tras el "sos un boludo", Sampaoli pidió disculpas

En el hecho en cuestión, según pudo verse en un video que se viralizó, Sampaoli tuvo un destrato para el personal policial que estaba realizando un control vehicular en cercanías de la fiesta de casamiento de su hija: “Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil”, le dijo.

“Me siento totalmente arrepentido de lo ocurrido en la madrugada del 24 de diciembre, a la salida del casamiento de mi hija en Casilda. El enojo, en una discusión en la que yo no tenía razón, me hizo decir palabras que no representan en absoluto ni mis convicciones ni mis creencias”, señaló el DT.

