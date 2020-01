Por unanimidad ayer el tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Florencia Martini, Walter Trinchieri y Fernando Zvilling, resolvió hacer lugar al pedido de los abogados defensores de Ezequiel Roa Moreno, Axel Jara y Daniel Costich y establecer que los acusados cumplan prisión domiciliaria.

Al ser consultado qué pensaba hacer con el bidón de nafta que tiene a su lado, Rubén dijo consternado: “No sé. Necesito que se haga presencia alguien y que me dé repuesta”.

Tanto Estela como Rubén Sánchez, se mostraron afligidos por la decisión del tribunal de Impugnación. “Estamos angustiados por esta situación, estamos todos muy mal. A partir de hoy mi hermano estará custodiado (por Pablo) mientras los acusados van a estar prácticamente en libertad”, dijo Estela.

Y le recomendó a su hermano encadenado: “Por favor, pensá las cosas. Ya está mal mamá con la situación de Pablo”.

Esta miércoles cerca de las 9, Pablo Sánchez se presentará ante fiscalía para exigir una explicación a las autoridades judiciales que decidieron otorgarle la prisión domiciliaria a los acusados de efectuar el disparo que le causó una lesión irreversible en la columna vertebral.

“Me cayó re mal cuando me enteré que les habían dado domiciliaria, porque tendrían que estar preso hasta el juicio. Emocionalmente como soy yo, esto me mata. Esto no puede ser así, a mí me arruinaron la vida. La verdad no me lo esperaba", dijo este martes por la noche a LM Neuquén el taxista que recibió la noticia de boca de sus hermanos.

“Encima, tanto provincia como municipio, desde diciembre, han incumplido con todo lo que me prometieron tanto de apoyo económico como en la seguridad a los taxistas porque siguen asaltando compañeros”, indicó Sánchez a LMN.

Tras conocerse la noticia, taxista de la ciudad de Neuquén realizaron un corte de tránsito en los puentes carreteros que unen la capital provincial con Cipolletti. Cerca de la medianoche se retiraron del lugar.

