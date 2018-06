El gobernador dijo que el intendente está está obsesionado con el MPN, luego de que el mandatario local reiterara que va a "reemplazar a los que fundieron Neuquén".

"La permanencia durante más de cinco décadas en el gobierno de la provincia parece haber llevado a parte de la dirigencia del MPN a perder el sentido de la ubicación. Y hablo de algunos dirigentes y no de la militancia honesta y convencida del partido provincial", escribió Quiroga en su cuenta de Facebook.

Embed Señor gobernador, me siento tan neuquino como usted, a pesar de no ser MPN. Señor gobernador, no son los dueños de la provincia. https://t.co/Y70AEAp8jM. — PechiQuiroga Oficial (@pechi_quiroga) 19 de junio de 2018

"Tan desubicados y sectarios son algunos dirigentes del MPN que llegan a creer que todos aquellos que no compartimos sus postulados no somos neuquinos y que tampoco podemos sentirnos neuquinos. Como si eso nos estuviera prohibido", agregó en el comunicado.

No me siento menos neuquino que nadie por no ser del MPN

"El gobernador llegó a manifestar que estoy obsesionado con el partido provincial y que me entregará la ficha para que me afilie. Debe creer que soy un empleado público suyo. Otro tanto de los miles. Porque esa es su concepción", insistió Pechi.

Además, el intendente recordó que cuando inició su militancia en la UCR, Felipe Sapag le ofreció ser parte del MPN y rechazó esa propuesta. "Con el respeto que su investidura merece, que no me siento menos neuquino que nadie por no ser del MPN", concluyó.

