Comunicó la decisión a través de una carta y, además, dijo que no estrenará la película Gore producida y protagonizada por el actor ganador dos veces del premio Oscar.

Spacey cayó luego de conocerse distintas denuncias que lo señalan de acosar sexualmente a otros actores. En dos de los casos se trató de menores de edad, que ahora son adultos, y que contaron sus episodios con el actor, hechos que sucedieron hace más de 30 años. Las dos víctimas en ese entonces tenían 14 años.

La carta de la compañía en la que se oficializa que rompe todo vínculo con Spacey fue revelada por distintos medios estadounidense como Deadline y The Wrap.

"Netflix no hará parte de ninguna producción de House of Cards que incluya a Kevin Spacey. Seguiremos trabajando con MRC -compañía que produce la serie- durante este espacio de tiempo para evaluar nuestro camino a seguir en relación al show. También hemos decidido no estrenar la película Gore, que estaba en post-producción, protagonizada y producida por Kevin Spacey", dijo la compañía de streaming en la carta.

