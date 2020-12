Tras la polémica por la paternidad, Diego Jr se tatuó al Diez

En el diseño se ve la cara de su padre, despeinado, en medio de un partido, y con la camiseta del equipo italiano.

Tatuaje-de-Diego-Junior.jpg

Lamentablemente, y debido a que estuvo internado por coronavirus en Italia, Junior no pudo viajar a despedir al ídolo. Por este motivo, el futbolista escribió unas sentidas palabras, las cuales también difundió a través de las redes sociales. “El capitán de mi corazón no morirá nunca”, aseguraba la carta.

Ya con el alta médica, y mientras termina de recuperarse de la temible enfermedad, Diego espera poder viajar lo antes posible a la Argentina para acercarse a la tumba de su padre -que está enterrado en un cementerio privado de la localidad bonaerense de Bella Vista junto a Don Diego y Doña Tota- y despedirlo como hubiera querido.

“Quiero poderme despedir de él, darle un abrazo, aunque no será como siempre quise. Que (el viaje) sea mañana, en una semana o en dos, ya no me cambia mucho porque mi padre, desgraciadamente, ya no está más. Lo peor fue no poder despedirlo ni estar con la familia... No ha sido fácil esto a 15.000 kilómetros”, lamentó los días posteriores a la muerte de Maradona.

Junior quedó días atrás en medio de una polémica, luego de que volviera a ponerse en duda si realmente es hijo del Diez. Es que pese a que el propio ex astro del fútbol decidió reconocerlo tras muchos años de reclamo del joven, jamás se hicieron un ADN. A partir de ahí, volvió a correr el rumor de que el italiano en realidad es hijo de su hermano.

Embed

Fue Luis Ventura el que puso en vigencia nuevamente el tema, y debido a sus declaraciones, el hijo de Maradona aseguró que le iniciará acciones legales. "Me hace reír mucho. No entiendo como gente inteligente puede darle bola. Es muy triste lo que está diciendo. Aparte Luis Ventura miente y lo saben todos... Quiere fama, no hay otra", manifestó contra el chimentero y luego agregó de forma contundente: "Luis Ventura esto lo va a tener que contar adelante de un juez".