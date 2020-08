Tras recuperarse del cáncer, Fede Bal se pone del delantal de Masterchef

“Hay un proyecto muy lindo e interesante que aún no firmé, es algo muy lindo y capaz me vean de lunes a viernes. Todavía no lo sé, estamos charlando... No puedo decir nada, pero capaz forme parte de MasterChef Celebrity. Me parece un súper formato, algo muy divertido. La gente quiere ver gente cocinando bien o mal. Santi del Moro conduciendo va a ser un diez. Yo desde chico soy de meter la mano en la cocina cuando veía a mi vieja cocinando", adelantó el hijo de Carmen Barbieri, en una entrevista con Primicias Ya.