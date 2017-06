Traumada por la celulitis, le escribió una carta a su cola

La carta empezó como quien le escribe a un amigo o pariente. “Querido hoyuelo de la cola”. Desde ahí, la “bodybuilder” describió sus luchas para lidiar con esa particular característica de su cuerpo. “Recuerdo el primer día en que apareciste. Yo tenía 15 años. Desde entonces tuviste un impacto muy negativo en mi vida. Desde entonces me has hecho sentir poca cosa. No sólo me hiciste sentir gorda, también indigna”, escribió D’Ariano.

En su relato, reveló todas las maneras en que permitió que su celulitis cambiara su forma de actuar. “Siempre has tenido un impacto en lo que elegí usar . Evité ciertas bikinis y también mis calzas favoritas. Hasta siento que podría haber comido más y mejor si vos no estabas”, se descargó Vicky, quien no ocultó el estrés que le provocó todo esto dada la enorme cantidad de ejercicio que hacía con tal de que el hoyuelo desapareciera, sin mencionar los tratamientos anticelulitis que evaluó hacerse.

“Me has quitado la alegría -insistió contra el hoyuelo-, me has hecho insegura y te has llevado mi confianza. Nunca me sentía en forma porque tú siempre estabas ahí”, escribió la deportista y entrenadora.

Claro que, en el fondo, escribir este texto fue un modo de sublimar el “problema” (o al menos lo que para ella representaba ese hoyuelo en la cola) y transmitirles a sus miles de seguidoras la idea de aceptarse tal cual son como punto de partida. Y ponerlo en su justa medida: una situación compleja, psicológica, pero superficial y superable. O, al menos, aceptable.

15 La edad que tenía cuando descubrió ese “defecto” en su cuerpo que tanto la traumó.

Una hija de las redes sociales

Como tantas personas que encontraron en las redes sociales un modo de vida, Victoria D’Ariano se hizo un nombre a fuerza de posteos y servicios atractivos en Instagram, principalmente. De hecho, la joven se presenta como entrenadora online, competidora de fitness y -lo más importante en definitiva y el secreto del éxito- influenciadora de medios sociales. “Comparto mi vida, mis historias y mis vulnerabilidades para que el mundo vea, con la esperanza de inspirar, educar y permitir que otros ganen confianza en quienes son”, dice, casi como una coaching internacional en levantar el ánimo. Tiene un par de libros publicados, que se pueden comprar a través de su página web, y aclara: “Estaría mintiendo si dijese que tenía todo resuelto, pero estoy trabajando en mí cada día para convertirme en una mejor persona mental y físicamente. Me gusta mantener las cosas reales y serme fiel a lo largo de este viaje. Espero que pueda ayudar a otros a hacer lo mismo”.