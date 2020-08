Tremendo cruce: Espert comparó a Feinmann con 678 y lo tildó de "facho"

En diálogo con Radio 10, el economista hizo referencia al tenso enfrentamiento que se desató cuando el conductor lo acusó de ser “uno de los que permitió que el kirchnerismo llegue al Gobierno”. "¿En serio decís que nosotros posibilitamos la vuelta del kirchnerismo? ¿Qué es para vos la democracia? Es de facho eso, Eduardo. Macri aunque yo no estuviera perdía igual, Eduardo, hacé el duelo, Macri no es San Martín", le respondió en ese momento Espert.

“Yo las cosas las digo en la cara, y creo que el fanatismo se da en sociedades que tienen problemas, que tienen poco desarrollada la mente. Diría que así como hay fanáticos de un lado, hay fanáticos del otro. Lo que pasó ayer con el tema de Feinmann, que tiene que ver con el macrismo, bueno, hay fanáticos macristas, así como hay fanáticos peronistas y de Cristina (Fernández de Kirchner)”, manifestó el político.

“Me acuerdo que durante el anterior gobierno kirchnerista, estaba 678, que de periodismo tenía tanto como yo de astronauta”, lanzó Espert. "No soy un experto en periodismo, pero no me parece que sea muy diferente el ataque de un Feinmann a los ataques que he tenido cuando había un 678”, sentenció.

Cuando Tomás Méndez, conductor de Vuelta de Rosca, planteó que la diferencia es que el programa que se emitía en el canal estatal no escondía “desde dónde hablaba”, mientras que algunos periodistas aseguran que son “objetivos”, Espert coincidió al manifestar: "Eso es cierto. 678 lo hacía de frente, y acá hay muchos casos. Durante el macrismo en particular, que no se lo hizo de frente, eso es malo de las dos maneras”, sostuvo.