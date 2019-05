"No la perdono porque me parece que fue una traición. No me merecía esa situación, todo lo que me dijiste porque yo soy una persona de bien y respetuoso. Yo no juego con la enfermedad de las personas ni con el trabajo", dijo hoy sin pelos en la lengua Pachano, frente al arrepentimiento de Graciela.

"Para sanarme la palabra es 'disculpa', pero me hubiera gustado que no sea en un contexto televisivo. Creo que hubo muchos años para poder contactarme", agregó contundente.

Entre lágrimas,Alfano señaló: "Fueron perfectas sus palabras porque fue una traición". "Agradezco a Aníbal que no me lo haya perdonado porque me hubiese pasado como tantas veces en la vida que me he hecho la divertida, y en base a eso le clavé una puñalada a amigos", resaltó sobre las palabras del artista.

"Si no te llamé no fue porque no lo sentía, sino porque no tuve ni padre y madre que me pudieran enseñar cómo es esto. Pero aprendí. No sirve matarse, sirve aprender. Y en 10 años he aprendido a escuchar porque no lo hacía. Seguía en mi burbuja de diva tarada", reconoció la nueva panelista de LAM.