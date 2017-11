Tres palos al descubierto: River, sin arquero definido

Entre Batalla y Lux recibieron 10 goles en los últimos tres partidos y ninguno supo dar seguridad en un arco que hace un tiempo viene siendo discutido.

Luego de un semestre en el que Marcelo Gallardo se la jugó íntegramente por Batalla, jugador surgido de la cantera millonaria y de gran proyección en la Selección argentina de menores, finalmente se decidieron por buscar un refuerzo en ese lugar a causa de sus malas performances.

Sin embargo, la búsqueda de arquero no se dio como el club esperaba y el que reapareció fue Germán Lux, otro jugador surgido en River y que tuvo un largo pasaje por el fútbol de España, pero que llegó sin el rótulo de arquero top. De todos modos, se esperaba que Lux pueda afirmarse y con su experiencia afrontar los compromisos complicados que tuvo River este semestre. El entrenador le dio la confianza de entrada y le quitó el puesto al juvenil aunque lejos estuvo de convencer. Batalla, que quedó relegado al banco, sólo atajó en tres partidos del torneo local (recibió siete goles) y tampoco logró recuperar su puesto.

El tercero en discordia de este plantel es Enrique Bologna, que llegó a mediados del 2016 y sólo ha atajado un partido hasta hoy, contra Olimpo a fines del año pasado.

El cuestionado Batalla fue reemplazado por Lux a principio del semestre, pero este tampoco respondió y hoy el Millo no tiene a un arquero de jerarquía.

El hincha, enojado

Una de las encuestas que encabezó el popular diario Olé, respecto de quién debe ocupar el arco de River, dio como ganador por amplio margen a Beto Bologna. Más de 10 mil hinchas participaron de la encuesta que dio como resultado un “voto castigo” para Lux y Batalla.

Para Gallardo, el panorama tampoco es el más claro pensando en las semifinales de Copa Argentina el próximo domingo ante Deportivo Morón. Con Lux y Batalla cuestionados y con Beto Bologna prácticamente sin minutos desde que llegó al club, el interrogante crece.

Si bien ya es un hecho, River saldrá a buscar un arquero de inmediato en el receso de verano, todavía queda un tramo de competencia hasta el parate que no tiene un nombre propio certero. Por ahora Lux y Batalla, sin el apoyo de los hinchas, deberán competir por un lugar que hace tiempo largo que no tiene un dueño claro.

Trapito la rompe y en Núñez suena su regreso

La salida de Marcelo Barovero de Núñez dejó un vacío que nunca pudo ser llenado. Y tras la eliminación de la Libertadores, de inmediato sonó su nombre como posible regreso. Trapito la está rompiendo en el Necaxa, que está séptimo a nueve puntos del líder y es la segunda valla menos vencida del país azteca. Por ahora, es sólo un sueño para el inicio de 2018, pero lo que es seguro es que irán a buscarlo.

Francescoli: “Buscamos un arquero de primera clase pero no llegó”

El manager deportivo de River fue autocrítico por lo hecho en el mercado de pases, pero también fue duro con Lux por sus últimas actuaciones.

Quien se manifestó al respecto luego de las flojas actuaciones de Lux en Copa y campeonato fue Enzo Francescoli, secretario deportivo de River. El Príncipe se refirió al tema arquero y en particular a la llegada de Germán Lux al arco del equipo que lo tuvo al propio Enzo como mediador.

Francescoli, responsable de las incorporaciones en el Millonario, aseguró que la llegada de Lux fue por necesidad y al mismo tiempo fue crítico con las actuaciones de Poroto. “Hablé con Romero, con Guzmán y con Armani, pero ninguno quiso venir. Buscamos un arquero de primera clase y no llegó”, afirmó el Enzo.

“Todos aciertan y erran a la hora de incorporar. Es imposible saber cómo va a funcionar un jugador”, señaló el ex jugador uruguayo en declaraciones radiales. Poroto arribó a River a comienzos de esta temporada, luego de una pretemporada que tuvo la búsqueda de arquero como principal objetivo.

“Si alguno duda de mi trabajo o piensa que quiero contratar jugadores que no pueden jugar, no me conoce. Me siento muy cómodo en el puesto de manager”. Enzo Francescoli. Secretario Deportivo de River

51 partidos atajó Batalla en River y recibió 53 goles.

Desde que llegó a Primera tuvo 21 vallas invictas en los 51 partidos que atajó. Por copas internacionales, estuvo presente ocho veces y recibió la misma cantidad de goles.

15 goles recibió Lux en 14 partidos desde su vuelta.

En total tuvo cinco vallas invictas. Atajó 5 por el torneo local (recibió cinco goles), 4 por Copa Argentina (recibió 2) y 5 por Copa Libertadores donde sufrió 8 en contra.

Otras urgencias

Mientras tanto, Gallardo prepara el equipo para enfrentar a Morón el domingo, cuando deberá dejar atrás lo acontecido la semana pasada. La buena noticia será la posible vuelta de Marcelo Saracchi, que se perdió los últimos dos compromisos por lesión y estaría recuperado. Milton Casco, de floja presentación ante Boca, le dejaría su lugar.

Además, no podrá contar con Enzo Pérez, convocado a la Selección argentina. Carlos Auzqui se apunta como su reemplazante. El resto podrían ser los mismos que no pudieron en el Superclásico y buscarán revancha en la Copa. A barajar y dar de nuevo, River.