Tristeza: el cantante de Rombai posteó una foto junto a Úrsula

El líder de Rombai utilizó su cuenta de Instagram para manifestarse y revelar que conocía a Úrsula, ya que era una fiel seguidora suya. “Tuve el placer de estar contigo en muchas oportunidades, eras demasiado tierna y amorosa. No te merecías esto. Es culpa de la put.. sociedad en la que vivimos que no nos protege lo suficiente. Me da muchísima rabia, me desespera”, escribió el cantante uruguayo junto algunas fotos en las que se lo puede ver junto a la adolescente, que solía ir a ver sus presentaciones en vivo.