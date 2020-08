“Siempre vivía jugando al fútbol en el barrio allá en Centenario, teníamos una cancha de arcilla, íbamos todas las tardes al potrero... No te olvides que yo salí de la Liga Municipal y de pasar de esas humildes canchas en mi cuadra, en las que usábamos piedras para armar los arcos a jugar en estos campos tan grandes, poder estar en Europa , es muy fuerte… Pero siempre tengo presente mis inicios y creo que eso me ayudó mucho a ser el jugador que soy hoy”.

Se trata del defensor neuquino que acaba de cumplir otro gran sueño en el fútbol, de lograr una nueva y meritoria meta. Tras el ascenso a la máxima categoría de ese país con el Dundee United, el rubio lateral debutó el domingo en la principal Liga de Escocia, en la que dentro de dos fechas enfrentará al poderoso Celtic, el que juega Champions casi todos los años.

El ex Banfield que al partir hacia esta linda experiencia en el Viejo Continente confesó a LM Neuquén que se llevaba en la valija “mucha yerba y el sueño de llegar a la Premier League”, recordó con emoción a su familia “que siempre me banca desde Neuquén” y emparentó esta presentación con su estreno en el fútbol grande de Argentina.

“Me hizo acordar a cuando debuté en Primera en Banfield, son pequeños pasos y sueños que me había propuesto de chico cuando jugaba con mis amigos, a los que recuerdo con cariño, y los voy cumpliendo. Por suerte le ganamos al que va tercero”, destaca Adrián tras el 1 a 0 a Motherwell. Ya este martes volvía a jugar.

Tienen objetivos ambiciosos con sus compañeros. “La idea es tratar de meternos entre los cuatro mejores, ya que eso te permite jugar competencias europeas”, agrega Sporle, quien planea un viajecito a España para fin de mes que tiene días libres.

"Es que por la pandemia no pude tomarme vacaciones. Justo a fin de mes voy a tener varios días libres y si no me complica, voy a meter una escapada a España. Es hermoso todo esto, pero me quedo con Centenario, el pago de uno no lo cambio por nada", asegura en otra muestra del sentido de pertenencia hacia la provincia y su amada ciudad.

-> Así ve la Champions

Se declara hincha del Barcelona y le tiene fe para ganar el torneo. “Confío en que el Barsa va a salir campeón, si bien no está tan sólido en defensa como en otros momentos, teniéndolo a Messi y los delanteros de tanta calidad, siempre está la chance de ganar. No creo que el Bayern lo compliqué tanto. Sí veo más duro al City”, opinó Sporle sobre el torneo que mantiene en vilo al mundo entero.

De Centenario a Escocia. Adrián Sporle. Embajador de lujo.