Trotta: "Confío en el proyecto con base en lo local"

“La dirigencia confía en mi capacidad y honestidad, más allá de que no tengo mucha experiencia. Creo que eso les puede generar dudas a la gente o al periodismo, pero estoy muy seguro de mi capacidad porque me formé como entrenador y por la experiencia de 20 años como jugador”, dijo Trotta a LM Neuquén, y agregó: “Confío en el proyecto de armar un equipo de trabajo y de jugadores del ámbito local para el nuevo Federal”.

"El modelo de juego lo tengo definido, pero me gusta utilizar distintos sistemas de acuerdo con el rival y en función de los jugadores con los que cuente”. Diego Trotta Entrenador de Independiente de Neuquén

Se arma el proyecto

El trabajo que tiene por delante es arduo porque todavía debe confirmar al cuerpo técnico. En principio lo acompañará como ayudante de campo Alejandro Zambón. “Es una persona muy capacitada que estará a cargo de analizar a todos los jugadores, ya sea a los que queramos traer como a los rivales”, lo elogió el DT, que además ayer tuvo la inesperada baja de Nicolás Peralta, quien se iba a encargar de trabajar con los arqueros pero que por cuestiones personales se bajó del proyecto. “Me dijo que no puede estar, así que estamos buscando un reemplazante porque es importante que los arqueros tengan a su entrenador”, reconoció Trotta.

En cuanto al preparador físico, tiene en carpeta a uno pero dijo que dependerá de la dirigencia, que ayer se reunía para definirlo.

Además, todavía no sabe con qué jugadores contará ni quiénes llegarán dado que los pases se terminarán de cerrar cuando culminen los distintos torneos del ascenso. “Tengo muchos llamados de representantes, pero todavía no se puede definir nada”, aseveró.

Formas de juego

No tener a su once no le impide imaginar cómo jugará su equipo o armar su idea sobre el fútbol. “La verdad es que me voy a tener que adaptar a mis jugadores y en función de sus características bajar una propuesta. Y también ver contra quién voy a jugar. No me cierro en una sola forma de encarar los partidos”, indicó el ex jugador del Alavés de España. El entrenador también tiene claro que necesitará armar la columna vertebral para encarar el Federal. “A pesar de lo ajustado del presupuesto, vamos a necesitar un jugador de jerarquía por línea”, finalizó Trotta.

Lunes y martes

Independiente prueba jugadores de Lifune

Con un presupuesto ajustado y por la partida de varios jugadores, el Rojo probará a futbolistas de Lifune este lunes y martes desde las 14:30, en un predio de Judiciales, en busca de refuerzos para el Federal A. “Es muy importante que se puedan mostrar los jugadores de la liga local, porque eso le va a dar un sentido de pertenencia con el club al momento de salir a competir. Quiero verlos porque no me gusta elegir sólo por recomendación”, analizó Trotta.