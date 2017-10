Trotta: "Estoy fuerte y con el respaldo de la directiva"

“Teníamos planificado entrenar hoy (por ayer), pero les dimos descanso a los muchachos para enfriar la cabeza”, aseguró el DT. Dijo contar con el respaldo de todos y se mostró confiado en mejorar. “El apoyo del plantel lo tenemos, y con el presidente hablamos tras el partido con Roca y me dio su aval. Estoy fuerte, me sostiene cómo se han dado las derrotas. Necesitamos ganar un partido”, confió.

Al analizar el complicado presente, esgrimió: “Todos los goles sufridos fueron accidentes solucionables. Pero ya pasamos una rueda y no podés permitirte ni siquiera una distracción más. Me hago responsable de todo, pero creo que los sistemas y el modelo de juego no tienen nada que haber con los accidentes deportivos. Con Rivadavia de Lincoln fue figura el arquero, que hasta atajó un penal; con Cipolletti hicimos figura a Alasia y no nos dieron un par de penales; con Ferro de Pico nos hicimos un gol en contra... Son pequeños detalles que no te permiten tener más puntos”.

Independiente quedará libre el fin de semana y, si bien Trotta hubiera “preferido jugar rápido y de visitante, por las presiones, para tener revancha”, admitió que el parate “va a venir bien para recuperar jugadores lesionados como Cataldi, Doglioli y Marcolini. Manolo Berra no creo que llegue contra Villa Mitre”, informó.

“No ligamos este tiempo, nos merecíamos más”, resumió Trotta, esperando que la suerte cambie.