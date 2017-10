Trotta: "Va a ser difícil ganar, pero no imposible"

El Rojo viene de acumular dos derrotas consecutivas en casa que opacaron el gran comienzo de las primeras jornadas, por lo que ahora viajará con el objetivo de volver a la buena senda.

Diego Trotta, entrenador del equipo neuquino, analizó la importancia del partido luego de las dos derrotas. “Los resultados nos golpearon pero no así el rendimiento del equipo. A veces te ganan con poco y con un juego mezquino se llevan mucho. Pero bueno, el fútbol no suma por merecimientos. De todas formas estamos a 4 puntos y sabemos que un partido nos pone ahí”, analizó el Trotta.

Con respecto al partido de mañana a las 21, el DT consideró que será una prueba dura, pero para nada imposible. “Por algo tienen los puntos que tienen pero no vamos pensando que es un partido perdible. Tratamos de hablar eso con los chicos. No vamos con miedo. Sabemos que va a ser difícil pero no imposible sacar un buen resultado”, especuló.

Las lesiones

El Rojo deberá afrontar este duelo con cuatro importantes bajas, la de los dos defensores laterales (Doglioli y Cataldi), la del capitán Manuel Berra y la del zaguero Iván Marcolini. “Son circunstancias que no teníamos pensadas pero hay que afrontarlo y sabemos que el que juega lo va a hacer de la mejor manera”, dijo el entrenador, y agregó: “Nos van a hacer muy bien esos diez días que tenemos después de Roca para afrontar la segunda ronda con la mayoría de los soldados”.

En relación a la táctica que empleará, el DT sostuvo: “Este equipo no tiene jugadores para meterse atrás y salir de contra. Tenemos que proponer tomando los recaudos necesarios. No es imposible sacar un resultado positivo”.

Independiente no hizo fútbol después de la derrota con Rivadavia pero el probable once sería con: Pontet; Solís, Artaza, Manchafico, N. González; Ávila, Dehais, Ramos, Domini; Villa y Villegas.

4 bajas para el partido de mañana ante Ferro

Berra y Doglioli (desgarrados) tienen para al menos dos semanas más. Marcolini y Cataldi evolucionan bien pero no llegan al duelo de mañana.