Trump cargó con todo contra Biden

"Anárquicos que con Biden pasarán de los desórdenes en las calles a las filas del gobierno", aseguró Trump sin brindar mayores ejemplos. "Por eso debemos salvar a Estados Unidos de la criminalidad", subrayó el magnate de 74 años, quien al cierre de la Convención Nacional Republicana aceptó la nominación de su partido para las elecciones del 3 de noviembre.

Esta vez decidió no sólo apuntarle a Biden, sino también a su compañera de formula, la senadora Kamala Harris. "No es competente" para cubrir ese cargo, dijo, sugiriendo que su hija y asesora Ivanka Trump sería una mejor candidata. Trump se burló de la fallida campaña presidencial de 2020 de la demócrata de California de 56 años, que perdió las internas ante Joe Biden, de 77. "Sabes, también quiero ver a la primera mujer presidenta, pero no quiero ver a una mujer presidenta entrar en ese puesto de la forma en que lo haría, y ella no es competente. No es competente".

El ataque a Harris se produjo un día después de que el presidente concluyera la Convención Nacional Republicana tratando de convencer a sus votantes de que es amable y trabajó en favor de los afroamericanos.