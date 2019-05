Trump: el fiscal del Rusiagate no lo pudo culpar

En su informe, un documento de más de 400 páginas redactado tras 22 meses de investigación sobre la intromisión rusa en la elección de 2016, Mueller concluyó que no había pruebas de colusión entre la campaña de Trump y Moscú. Al mismo tiempo, Mueller reiteró que su informe no exonera al presidente. “Si estuviéramos seguros de que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho”, sostuvo Mueller. En el documento, el fiscal detalló 10 casos en los que Trump habría intentado frustrar la pesquisa, sin indicar si el mandatario había efectivamente obstruido la justicia o no. Fue el fiscal general designado por Trump, Bill Barr, quien luego declaró que no había “pruebas suficientes” para abrir una investigación por obstrucción contra Trump.