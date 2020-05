Trump furioso cuando le preguntaron por el aumento de muertes

"Se están perdiendo vidas en todas partes del mundo. Quizá se trate de una pregunta que debes plantear a China. No me preguntes a mí, ¡pregunta a China!», le respondió Trump, visiblemente molesto.

El presidente Donald Trump termina abruptamente su conferencia de prensa | Noticias Telemundo

Acto seguido señaló a Kaitlan Collins, de CNN. Sin embargo la cronista no pudo realizar su pregunta porque Jiang se apresuró a repreguntar: "¿Por qué me dices eso justamente a mí?. "Se lo diría a cualquiera que haga una pregunta desagradable". "No es una pregunta desagradable. ¿Por qué importa?", insistió la reportera pero el presidente volvió a solicitar más preguntas.

Fue entonces cuando señaló a Collins intentó tomar la palabra, mientras el mandataria pedía otra pregunta ignorándola. "Usted me señaló", replicó ella, a lo que y él contestó: "La señalé pero usted no respondió". "¿Puedo preguntar?'', insistió Collins, pero Trump abruptamente le agradeció a los presentes, dio media vuelta y se marchó, dando por finalizada la conferencia de prensa celebrada en el Rose Garden de la Casa Blanca.

En total, Estados Unidos registra 1.300.000 afectados y más de 81.000 muertos.

LEÉ MÁS

Trump y Obama se tiran con todo por cómo manejaron las pandemias

Crecen los intoxicados por desinfectante, tras los dichos de Trump