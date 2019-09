Trump les pegó duro a los medios y también a los demócratas

Donald Trump acusó a los “medios de comunicación falsos y a su socio, el Partido Demócrata” de querer “mantenerse lo más lejos posible de la demanda de Joe Biden de exigir que el gobierno ucraniano despida a un fiscal que estaba investigando a su hijo”. Trump tuiteó que “los medios de comunicación falsos y quieren mantenerse lo más lejos posible de la demanda de Joe Biden de exigir que el gobierno ucraniano despida a un fiscal que estaba investigando a su hijo, o no obtendrán una gran cantidad dinero”. Según Trump, por ese motivo, “fabrican una historia sobre mí y una conversación perfectamente buena y rutinaria que mantuve con el nuevo presidente de Ucrania. No se dijo nada que fuera incorrecto, pero la demanda de Biden, por otro lado, fue un desastre total”, continuó y remarcó que “los medios de noticias falsas lo saben pero no quieren informar”. En tanto, Biden, aspirante a la candidatura presidencial de 2020, desafió a que Trump publique la trascripción de su conversación telefónica de julio pasado con el presidente ucraniano Zelensky.