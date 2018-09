Trump llamó a Macri y le brindó un fuerte respaldo

Luego del cruce telefónico, y en un comunicado oficial de la Casa Blanca, Trump aseguró: “Reafirmé el apoyo de Estados Unidos a la Argentina durante este momento tan difícil para ellos”. A su vez, el líder estadounidense añadió que se trata de “un socio estratégico desde hace mucho tiempo y un importante aliado no perteneciente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”. De esta manera, el magnate norteamericano expresó que “el presidente Macri está haciendo un excelente trabajo en esta difícil situación económica y financiera”.

Si bien no trascendió el contenido textual de la comunicación entre ambos mandatarios, el llamado del republicano llegó en un momento de absoluta relevancia para las decisiones medulares que está atravesando el gobierno de Cambiemos: fue un rato antes de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se reuniera en Washington con el Fondo Monetario Internacional con la intención de que el organismo le adelante a la Argentina la entrega del dinero. El objetivo económico del Gobierno es tener a disposición los 50.000 millones de dólares acordados con la entidad sin esperar tanto tiempo. Vale recordar que al comienzo del acuerdo, el arreglo estipulaba que la totalidad del dinero se desembolsaría periódicamente durante 36 meses.

Macri

G20 Trump le habría ratificado su presencia para la cumbre del G20 que será en Argentina.

Confianza presidencial

En el comunicado de la Casa Blanca, Trump insistió: “Confío en el liderazgo del presidente Macri y recomiendo encarecidamente y apoyo su compromiso con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer las políticas monetarias y fiscales de la Argentina, para hacer frente a los desafíos económicos actuales del país”.

Si bien la conversación fue solicitada por el gobierno argentino, según publicó el diario Clarín, fue Trump quien tomó llamó a Macri, a quien considera uno de sus principales socios en la región. Además, en esta misma charla, el presidente norteamericano le habría ratificado a su par argentino que visitará el país a fines de noviembre, con motivo de la cumbre del G20.

Desde el gobierno nacional, el que habló del tema fue el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, quien contó que el estadounidense “llamó para manifestar su apoyo en este momento complejo que está viviendo la Argentina y también en el marco de la visita del ministro de Hacienda a Washington”, en sintonía con el comunicado de la Casa Blanca.

Quintana se alejó del Gobierno

Tras los cambios de Gabinete anunciados por Macri, Mario Quintana presentó ayer su renuncia al cargo de vicejefe de Gabinete, rechazando la propuesta presidencial de seguir en el Gobierno a cargo de la coordinación de las empresas públicas. Quintana, quien tras renunciar se reunió con su gente en la Casa Rosada y les leyó un poema budista, ya en su rol de ex funcionario volverá a la actividad privada. Desde su entorno descartaron que Quintana esté enojado con Macri o con Marcos Peña y recalcaron que “está a disposición del presidente”.

El Presidente dijo que sabe cómo salir de la tormenta

Macri estuvo en el cierre de la conferencia anual de la UIA y afirmó que tiene “claro el camino para salir de esta tormenta”. Y enfatizó tras enumerar que la receta está en aprobar el Presupuesto 2019 y acordar con el FMI: “Basta de pensar en cambios de nombres, los argentinos tenemos que hacer los deberes. Esas dos cosas van a dar certidumbre al programa financiero”. El Presidente insistió en que conoce el camino para salir de la tormenta y estabilizar la economía, aunque aclaró que no hay soluciones mágicas. “Sin negar las dificultades, creo que cada obstáculo que superaremos es una oportunidad para crecer y madurar. Los argentinos sabíamos que nos esperaba un camino largo”, consideró en tono optimista.

Respecto de las retenciones a las exportaciones, el mandatario indicó frente al nutrido auditorio industrial: “Hay una transición que nos toca atravesar, nos toca ser la generación que ataque los temas de fondo. Por eso les pedimos a los que exportan que hagan el mayor aporte, sabiendo que este no es un buen impuesto”. Ante un auditorio repleto que lo escuchó atentamente, Macri les agradeció -sin dar nombres- a los políticos que “ponen los intereses del país por sobre sus intereses personales”.

Avelluto comparó a Macri y a Peña con Tom y Jerry

El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, estableció una poco feliz comparación respecto de la relación que existe entre el presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña. “Pensar a Macri sin Peña es como pensar a Tom sin Jerry”, afirmó el funcionario, sin tener en cuenta que su analogía no sólo remite a dos animales que son enemigos y no se llevan bien, sino que, aunque no lo dijo, infirió que Macri es el gato (Tom), dejando servidas decenas de burlas en las redes sociales. La repercusión que tuvo su insólita comparación lo hizo, al rato, aclarar que no estuvo tan precisa la referencia a los famosos dibujitos animados: “Tal vez tendría que haber hablado de Batman y Robin, o de Simon & Garfunkel. Tenemos duplas inolvidables como Bochini y Bertoni”, afirmó entre risas, bajándole tensión al tema aunque despertando un hashtag en Twitter: #ComparandoComoAvelluto.