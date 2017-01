Trump llega a la Casa Blanca con una Bestia más segura

La puerta es tan pesada que el propio Trump no podrá abrirla solo.

Estados Unidos

“La Bestia”, el famoso auto encargado de transportar al presidente de Estados Unidos, tendrá un nuevo modelo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con modernas características preparadas para evitar cualquier vulnerabilidad ante un eventual ataque.

El nuevo Cadillac One (como se lo conoce, en similitud al Air Force One) tiene un diseño parecido al modelo Escalade, pero es más largo. Todo el vehículo es a prueba de balas e incluso soportaría ataques químicos o biológicos. La puerta tiene un blindado militar y es tan pesada que Trump no podría abrirla por sus propios medios sin ayuda del exterior. En total, el diseño marca 4,5 toneladas en la balanza. Entre las novedades, destaca una suspensión ajustable que permite modificar la altura del vehículo. Esta adición estaría motivada en un incidente sufrido en Dublín, cuando el auto quedó atascado por una rampa alta.

Trump manifestó, pese a los rumores de poca presencia de celebridades, que el evento en Washington “será más grande de lo esperado”.

El vehículo presidencial ha sido fabricado en las últimas tres décadas por General Motors, automotriz que pese a las presiones del presidente electo reafirmó sus intenciones de invertir en México. Los rumores de un nuevo modelo presidencial comenzaron en noviembre, cuando se filtraron fotos de un vehículo de prueba de GM, con pintura de camuflaje para evitar que se noten los detalles más pequeños. El nuevo auto va a reemplazar a las 12 unidades de la Bestia actual, que acompaña al presidente en sus viajes.

Un cañón y bolsas de sangre arriba

La nueva Bestia debutará el 20 de enero. Entre otras cosas, incluirá un cañón de gas lacrimógeno, una escopeta e incluso bolsas con sangre del grupo de Trump para usarlas en caso de que la ambulancia no pueda llegar a tiempo a un centro médico.