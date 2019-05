Tucumán: lapidaron a un drogadicto en plena calle

Uno de estos hermanos, identificado por la policía como Ramiro Gutiérrez Aráoz (27), fue detenido pero el otro (cuyo nombre no trascendió) logró escaparse y está siendo intensamente buscado por la División Homicidios de la policía provincial. De acuerdo a los datos proporcionados por los investigadores, los sospechosos son hijos de Liliana Gutiérrez, quien actualmente es sometida a juicio por narcotráfico, y de Julio “Almita” Aráoz, un ex policía que estuvo vinculado a una famosa banda que cometiera delitos contra la propiedad y que era comandada por el ex comisario Mario Oscar “Malevo” Ferreyra, quien se suicidó en 2008 antes de ser detenido por delitos de lesa humanidad.

“Él tenía severos problemas de adicción, pero no merecía morir de esa manera. Lo mataron a pedradas y con un hierro. Ojalá no salgan más de la cárcel”, dijo Laura Meneguelo, prima de daniel meneguelo, el hombre asesinado

Por otra parte, voceros de la investigación informaron que la víctima tenía problemas de adicciones a las drogas y, además, antecedentes policiales por haber cometido robos menores. “Él tenía severos problemas de adicción, pero no merecía morir de esa manera. Lo mataron a pedradas y con un hierro. Ojalá no salgan más de la cárcel”, reclamó Laura, prima de Meneguelo. Otros vecinos de la zona de Villa Luján describieron al fallecido como una persona “problemática”, destacando principalmente su seria adicción a la droga aunque, por supuesto, nada de eso justifica que lo hayan asesinado. “La Policía está trabajando intensamente para dar con el paradero del hermano de Ramiro Gutiérrez Aráoz -quien en estos momentos se encuentra detenido- para ponerlo a disposición de la Justicia”, afirmó Cristian Peralta, jefe de la división Homicidios de la Policía.